Европарламент остановил беспошлинную торговлю с США в ЕС

«Первое решение, которое мы уже приняли минувшей ночью, заключается в том, что ратификация этого соглашения между Европой и Соединенными Штатами от лета прошлого года приостанавливается. Это означает, что Дональд Трамп не получит беспошлинный доступ своей американской продукции на внутренний рынок ЕС», — сказал Вебер. Его слова приводит телеканал ZDF.