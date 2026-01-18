Европарламент остановил беспошлинную торговлю с США в ЕС

По мнению Вебера, президент Трамп «многое потерял».
Европарламент приостанавливает процедуру ратификации торгового соглашения между Евросоюзом и США, заключенного летом 2025 года. Об этом сообщил глава крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер.
«Первое решение, которое мы уже приняли минувшей ночью, заключается в том, что ратификация этого соглашения между Европой и Соединенными Штатами от лета прошлого года приостанавливается. Это означает, что Дональд Трамп не получит беспошлинный доступ своей американской продукции на внутренний рынок ЕС», — сказал Вебер. Его слова приводит телеканал ZDF.
Приостановка ратификации рассматривается как первый «сигнальный шаг», и дальнейшие меры ЕС будут зависеть от последующих действий и заявлений администрации Трампа. В Европарламенте ожидают разъяснений от Вашингтона относительно торговой и санкционной политики в отношении Гренландии. «Трамп минувшей ночью многое потерял», — подытожил Вебер.