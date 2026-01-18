Полиция в Казани нашла «похищенного неизвестными» ребенка

В Казани правоохранители нашли пропавшего подростка и вернули родителям. Об этом сообщили в воскресенье, 18 января, в региональном управлении МВД.
— В дежурную часть отдела полиции «Юдино» поступило заявление о пропаже 14-летнего ребенка. Установлено, что в первой половине дня он сам сел в такси и уехал с целью приобретения мотоцикла. Родителей об этой поездке подросток не уведомил, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Сотрудники полиции нашли несовершеннолетнего. Никаких противоправных действий в его отношении не совершалось.
До этого сообщалось, что в Казани разыскивают ребенка, которого увезли неизвестные. Уточнялось, что несовершеннолетний уехал в белой иномарке с проспекта Ильгама Шакирова. По предварительным данным, его похитили.
Ранее инцидент с попыткой похищения школьницы произошел накануне около одного из продуктовых магазинов в Балашихе. Тогда мужчина попытался украсть девочку, но ей вовремя пришел на помощь проходящий мимо человек. После этого мама несовершеннолетней обратилась в правоохранительные органы.