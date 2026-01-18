Полиция в Казани нашла «похищенного неизвестными» ребенка

Ранее инцидент с попыткой похищения школьницы произошел накануне около одного из продуктовых магазинов в Балашихе. Тогда мужчина попытался украсть девочку, но ей вовремя пришел на помощь проходящий мимо человек. После этого мама несовершеннолетней обратилась в правоохранительные органы.