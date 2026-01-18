Авто вылетело на тротуар и чуть не задавило екатеринбуржцев. Фото

Авто прошло в нескольких сантиметрах от пешеходов.
Ночью 18 января водитель такси на Kia K5 ехал по улице Малышева и при повороте не пропустил авто Skoda. От удара чешскую машину отбросило на тротуар, где стояли люди. Авто прошло в паре сантиметров от пешеходов, рассказал URA.RU свидетель аварии.
«От удара Skoda отбросило на тротуар, на входную группу ресторана и от нее в забор. На пешеходной зоне стояло два человека, автомобиль пролетел от них в сантиметрах, чудом не задев», — рассказал собеседник агентства.
Во всех машинах сработали подушки безопасности. Никто из водителей и пассажир такси не пострадали. Мужчина за рулем Kia не смог объяснить, почему решил не пропускать другой автомобиль, хотя обязан был сделать это.