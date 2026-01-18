Ричмонд
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авто вылетело на тротуар и чуть не задавило екатеринбуржцев. Фото

Ночью 18 января водитель такси на Kia K5 ехал по улице Малышева и при повороте не пропустил авто Skoda. От удара чешскую машину отбросило на тротуар, где стояли люди. Авто прошло в паре сантиметров от пешеходов, рассказал URA.RU свидетель аварии.

Авто прошло в нескольких сантиметрах от пешеходов.

Ночью 18 января водитель такси на Kia K5 ехал по улице Малышева и при повороте не пропустил авто Skoda. От удара чешскую машину отбросило на тротуар, где стояли люди. Авто прошло в паре сантиметров от пешеходов, рассказал URA.RU свидетель аварии.

«От удара Skoda отбросило на тротуар, на входную группу ресторана и от нее в забор. На пешеходной зоне стояло два человека, автомобиль пролетел от них в сантиметрах, чудом не задев», — рассказал собеседник агентства.

Во всех машинах сработали подушки безопасности. Никто из водителей и пассажир такси не пострадали. Мужчина за рулем Kia не смог объяснить, почему решил не пропускать другой автомобиль, хотя обязан был сделать это.