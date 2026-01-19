Грузовик наехал на стоящий легковой автомобиль на СВХ

Грузовая машина наехала на стоящий легковой автомобиль на СВХ. Об этом в воскресенье, 18 января, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
— На СВХ (в районе пересечения с 8-й улицей Соколиной Горы) произошел наезд грузовика на стоящий легковой автомобиль. Движение в сторону Щелковского шоссе затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда. Напоминаем автомобилистам, что при неисправности транспортного средства следует стараться убирать машину в левый ряд, — говорится в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
В тот же день на внутренней стороне четвертого километра МКАД (в районе съезда № 4) произошло ДТП с дальнейшим опрокидыванием автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
14 января грузовик попал в аварию на внешней стороне 27-го километра МКАД. Большегруз опрокинулся, что привело к образованию пробки.