Грузовик наехал на стоящий легковой автомобиль на СВХ

— На СВХ (в районе пересечения с 8-й улицей Соколиной Горы) произошел наезд грузовика на стоящий легковой автомобиль. Движение в сторону Щелковского шоссе затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда. Напоминаем автомобилистам, что при неисправности транспортного средства следует стараться убирать машину в левый ряд, — говорится в Telegram-канале ведомства.