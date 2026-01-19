ПВО за неделю сбила 1343 украинских БПЛА над территорией России

Наибольшее количество беспилотников были сбиты 14 и 15 января, 260 и 265 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.
За период с 5 по 11 января ПВО России всего перехватила не менее 1193 украинских дронов.
