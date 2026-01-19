Ричмонд
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинский «24-й канал».

Источник: Соцсети

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога.

«Взрывы в Запорожье», — говорится в сообщении в Telegram-канале «24-го канала».

Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находятся более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр — город Запорожье, — удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.