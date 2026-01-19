Ричмонд
Возросло число погибших при крушении поездов в Испании

Согласно информации испанской телерадиокомпании RTVE, жертвами инцидента с двумя скоростными поездами в провинции Кордова стали уже пять человек.

Авария произошла в населенном пункте Адамус. Как ранее сообщалось оператором железнодорожной инфраструктуры Adif, сначала с рельсов сошел состав, следовавший по маршруту из Малаги в Мадрид, после чего он оказался на соседнем пути, что и привело к столкновению.

Первоначально RTVE сообщала о двух погибших, но впоследствии эта цифра возросла.

Ранее сообщалось, что найдено тело пассажира разбившегося в горах самолета.

