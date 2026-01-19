Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже из-за угрозы БПЛА остановлены крещенские купания

В Воронеже временно остановлены мероприятия на площадках, подготовленных для крещенских купаний, из ‑за угрозы прямого удара беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в городской администрации.

В Воронеже из-за угрозы удара БПЛА приостановили крещенские купания.

В Воронеже временно остановлены мероприятия на площадках, подготовленных для крещенских купаний, из ‑за угрозы прямого удара беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в городской администрации.

«В связи с угрозой непосредственного удара БПЛА в Воронеже приостановлена работа на территориях, отведенных для проведения крещенских купаний», — указано в сообщении.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше