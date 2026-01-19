В Воронеже из-за угрозы БПЛА остановлены крещенские купания

В Воронеже из-за угрозы удара БПЛА приостановили крещенские купания.
В Воронеже временно остановлены мероприятия на площадках, подготовленных для крещенских купаний, из ‑за угрозы прямого удара беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в городской администрации.
«В связи с угрозой непосредственного удара БПЛА в Воронеже приостановлена работа на территориях, отведенных для проведения крещенских купаний», — указано в сообщении.
