Жители замерзающего поселка Малиновка под Челябинском пожаловались Бастрыкину

Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела, которое было возбуждено из ‑за ненадлежащего электроснабжения поселка Малиновка и других близлежащих деревень Челябинской области. Об этом в воскресенье, 18 января, сообщила пресс-служба ведомства.
— Жители Сосновского муниципального округа через соцсети обратились к Бастрыкину, сообщив о нарушении их права на стабильное и качественное электроснабжение. По их словам, в период резкого похолодания они остались без электричества и отопления. Несмотря на принимаемые органами исполнительной власти меры по устранению последствий аварии, в части домов до сих пор нет электроэнергии, — сказано в Telegram-канале СК.
По этому факту региональными следственными органами СК РФ проводится расследование уголовного дела, возбужденного по статье 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Председатель ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК РФ по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о текущем состоянии расследования и дать оценку доводам, изложенным в обращениях жителей.
Жители более 100 многоквартирных домов в подмосковном Чехове остались без отопления и горячей воды из-за аварии на подстанции. По словам главы округа Михаила Собакина, в ходе аварийно-восстановительных работ к 18 января удалось запустить отопление в 65 домах и на объектах здравоохранения.