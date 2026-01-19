Жители замерзающего поселка Малиновка под Челябинском пожаловались Бастрыкину

— Жители Сосновского муниципального округа через соцсети обратились к Бастрыкину, сообщив о нарушении их права на стабильное и качественное электроснабжение. По их словам, в период резкого похолодания они остались без электричества и отопления. Несмотря на принимаемые органами исполнительной власти меры по устранению последствий аварии, в части домов до сих пор нет электроэнергии, — сказано в Telegram-канале СК.