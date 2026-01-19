В Чувашии тушат пожар в цехе птицефабрики на площади 2,1 тыс. кв. метров

Крупный пожар произошел в одном из цехов птицефабрики в Чувашии. Спасатели локализовали его на площади 2,1 тыс. кв. метров. Об этом сообщило главное управление МЧС по республике.
«В Чувашии огнеборцы МЧС России тушат пожар на территории агрофирмы. Пламя охватило цех птицефабрики в поселке городского типа Новые Лапсары. Спасатели локализовали пожар на площади 2 100 квадратов», — передает управление.
До этого пожар возник на четвертом этаже московского бизнес-центра «Варшавская Плаза». Для его тушения потребовались усилия 65 спасателей и 18 единиц техники. Тогда в результате возгорания никто не пострадал.
Ранее в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар на Правобережном рынке. Площадь возгорания тогда составила порядка 300 кв. метров.
Накануне в Ялте произошел крупный пожар площадью 1000 кв. метров. С огнем успешно боролись 60 пожарных.