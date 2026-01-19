Ричмонд
В аэропорту Махачкалы самолёт из Минвод выкатился за границы ВПП

Самолет в аэропорту Махачкалы выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

При заходе на посадку в аэропорту Махачкалы самолет выкатился за границы взлетно-посадочной полосы. Авиасудно следовало из Минеральных Вод. Пострадавших нет, заверил сотрудник аэропорта в беседе с РИА Новости.

«Самолет, прилетевший из Минеральных Вод, выкатился за пределы (взлетно-посадочной полосы) ВПП (В аэропорту Махачкалы). Повреждений нет, пострадавших нет», —сообщил собеседник агентства.

Как уточнил работник авиагавани, сейчас организована эвакуация пассажиров с борта самолета.

Ранее сайт «Комсомольская правда — Дальний Восток» сообщал, что в аэропорту Оссора на Камчатке самолет Як-40, прилетевший из Петропавловска-Камчатского, при посадке выкатился за границы взлетно-посадочной полосы.

В свою очередь портал «Комсомольской правда — Якутия» информировал, что самолет Ан-38 выкатился с полосы при посадке в аэропорту Полярный.