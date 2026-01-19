В аэропорту Махачкалы самолёт из Минвод выкатился за границы ВПП

При заходе на посадку в аэропорту Махачкалы самолет выкатился за границы взлетно-посадочной полосы. Авиасудно следовало из Минеральных Вод. Пострадавших нет, заверил сотрудник аэропорта в беседе с РИА Новости.
«Самолет, прилетевший из Минеральных Вод, выкатился за пределы (взлетно-посадочной полосы) ВПП (В аэропорту Махачкалы). Повреждений нет, пострадавших нет», —сообщил собеседник агентства.
Как уточнил работник авиагавани, сейчас организована эвакуация пассажиров с борта самолета.
Ранее сайт «Комсомольская правда — Дальний Восток» сообщал, что в аэропорту Оссора на Камчатке самолет Як-40, прилетевший из Петропавловска-Камчатского, при посадке выкатился за границы взлетно-посадочной полосы.
В свою очередь портал «Комсомольской правда — Якутия» информировал, что самолет Ан-38 выкатился с полосы при посадке в аэропорту Полярный.