Прокуратура начала проверку падения ледяной глыбы на детскую коляску в Москве

Каждый год падение сосулек становится источником проблем и угроз для жителей городов. Чтобы защитить себя и свое имущество, эксперты порекомендовали оперативно сообщать о потенциальных источниках опасности в соответствующие инстанции, рассказали эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь и председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП, юрист и специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин.