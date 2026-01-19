Прокуратура начала проверку падения ледяной глыбы на детскую коляску в Москве

Прокуратура начала проверку по поводу падения ледяной глыбы на женщину с детской коляской в столице. Об этом в воскресенье, 18 января, сообщили в прокуратуре Москвы.
— В соцсетях распространено видео, на котором мужчина стал очевидцем падения наледи на коляску с ребенком. По его информации, никто не пострадал. Кузьминская межрайонная прокуратура устанавливает обстоятельства падения наледи у ЖК во 2-м Грайвороновском проезде, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что инцидент случился 17 января. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Прокуратура также указала, что управлением многоквартирными домами в ЖК занимается частная управляющая компания.
Каждый год падение сосулек становится источником проблем и угроз для жителей городов. Чтобы защитить себя и свое имущество, эксперты порекомендовали оперативно сообщать о потенциальных источниках опасности в соответствующие инстанции, рассказали эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь и председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП, юрист и специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин.