RTVE: число погибших при сходе поездов с рельс в Испании выросло до пяти

Число жертв железнодорожной аварии в испанской провинции Кордова возросло до пяти человек. Об этом сообщила телерадиокомпания RTVE.
По информации оператора железнодорожной инфраструктуры Adif, инцидент произошел после того, как скоростной поезд, следовавший по маршруту Малага — Мадрид, сошел с рельсов и оказался на соседнем пути. В результате этого произошло крушение второго состава.
Авария произошла в районе населенного пункта Адамус, где продолжаются работы экстренных служб и выяснение обстоятельств случившегося.
Ранее в Германии сошел с рельсов грузовой поезд. Это произошло незадолго до проезда по участку пути военного конвоя США.