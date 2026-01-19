Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

RTVE: число погибших при сходе поездов с рельс в Испании выросло до пяти

Число жертв железнодорожной аварии в Испании возросло до пяти человек.

Источник: Аргументы и факты

Число жертв железнодорожной аварии в испанской провинции Кордова возросло до пяти человек. Об этом сообщила телерадиокомпания RTVE.

По информации оператора железнодорожной инфраструктуры Adif, инцидент произошел после того, как скоростной поезд, следовавший по маршруту Малага — Мадрид, сошел с рельсов и оказался на соседнем пути. В результате этого произошло крушение второго состава.

Авария произошла в районе населенного пункта Адамус, где продолжаются работы экстренных служб и выяснение обстоятельств случившегося.

Ранее в Германии сошел с рельсов грузовой поезд. Это произошло незадолго до проезда по участку пути военного конвоя США.