В аэропортах Пензы и Саратова ввели ограничения на полеты самолетов

В аэропортах Пензы и Саратова ввели ограничения на полеты самолетов. Об этом 19 января сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Источник: Freepik

«Аэропорт Пенза. Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — приводит его слова в Telegram-канале Росавиация.

Уточняется, что меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

В Росавиации 18 января сообщили о введении в аэрогаванях Владикавказа, Грозного и Магаса временных ограничений на полеты самолетов.

Позже стало известно о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в этих аэропортах. Уточняется, что меры были введены в целях обеспечения безопасности пассажирских перелетов.