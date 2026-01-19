В аэропортах Пензы и Саратова ввели ограничения на полеты самолетов

«Аэропорт Пенза. Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — приводит его слова в Telegram-канале Росавиация.
Уточняется, что меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов.
В Росавиации 18 января сообщили о введении в аэрогаванях Владикавказа, Грозного и Магаса временных ограничений на полеты самолетов.
Позже стало известно о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в этих аэропортах. Уточняется, что меры были введены в целях обеспечения безопасности пассажирских перелетов.