Guardian: продажа Гренландии станет катастрофой для Украины

По мнению издания, ЕС провалило стратегию умиротворения Трампа.
Продажа Гренландии Соединенным Штатам нанесет серьезный удар по позициям Киева и подорвет доверие к ЕС. Об этом 18 января пишет британская газета Guardian.
«Согласие на принудительную продажу территории государства-члена Евросоюза послало бы катастрофический сигнал о роли ЕС как геополитического игрока и его приверженности Украине», — пишет издание. В материале подчеркивается, что любой шаг, демонстрирующий готовность Брюсселя уступать под внешним давлением, неминуемо отразится на восприятии европейских обещаний безопасности.
Guardian отмечает, что реакция европейских столиц на американские инициативы вокруг Гренландии уже сейчас вызывает вопросы у сторонников жесткой линии в отношении Вашингтона. По словам авторов материала, молчание Европы и ставка на переговоры вместо публичных жестких мер и санкций интерпретируются как провал стратегии «умиротворения Трампа».
Интерес Вашингтона к Гренландии усилился после назначения спецпосланника США по острову Джеффа Лэндри, который заявил о намерении начать прямой диалог с жителями автономной датской территории и предложить им более тесное сотрудничество в сфере безопасности и развития. Ранее президент США Дональд Трамп подчеркивал, что Гренландия важна для национальной безопасности, на фоне активности Китая в регионе и, по оценке американской стороны, недостаточного внимания со стороны европейских стран.