Guardian: продажа Гренландии станет катастрофой для Украины

Интерес Вашингтона к Гренландии усилился после назначения спецпосланника США по острову Джеффа Лэндри, который заявил о намерении начать прямой диалог с жителями автономной датской территории и предложить им более тесное сотрудничество в сфере безопасности и развития. Ранее президент США Дональд Трамп подчеркивал, что Гренландия важна для национальной безопасности, на фоне активности Китая в регионе и, по оценке американской стороны, недостаточного внимания со стороны европейских стран.