СМИ: число жертв при сходе скоростных поездов в Испании выросло до 21

МАДРИД, 19 янв — РИА Новости. Двадцать один человек погиб и около ста получили ранения в результате схода с рельсов двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова, сообщила RTVE со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

По данным телерадиокомпании, авария произошла около 19.40 (21.40 мск), когда поезд с 317 пассажирами, следовавший по маршруту «Малага — Мадрид», сошел с рельсов и выехал на соседний путь. По этому пути следовал поезд, отправившийся из Мадрида в Уэльву, который также сошел с рельсов.

«По меньшей мере 21 человек погиб, и около 100 получили ранения, в том числе 25 — тяжелые, в результате схода с рельсов в воскресенье двух скоростных поездов в населенном пункте Адамус в провинции Кордова», — говорится в сообщении.

Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия. Данные о пострадавших уточняются. Движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией приостановлено.