СМИ: число жертв при сходе скоростных поездов в Испании выросло до 21

По данным телерадиокомпании, авария произошла около 19.40 (21.40 мск), когда поезд с 317 пассажирами, следовавший по маршруту «Малага — Мадрид», сошел с рельсов и выехал на соседний путь. По этому пути следовал поезд, отправившийся из Мадрида в Уэльву, который также сошел с рельсов.