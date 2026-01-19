СМИ: число жертв при сходе скоростных поездов в Испании выросло до 21

По данным телерадиокомпании, авария произошла около 19.40 (21.40 мск), когда поезд с 317 пассажирами, следовавший по маршруту «Малага — Мадрид», сошел с рельсов и выехал на соседний путь. По этому пути следовал поезд, отправившийся из Мадрида в Уэльву, который также сошел с рельсов.
«По меньшей мере 21 человек погиб, и около 100 получили ранения, в том числе 25 — тяжелые, в результате схода с рельсов в воскресенье двух скоростных поездов в населенном пункте Адамус в провинции Кордова», — говорится в сообщении.
Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия. Данные о пострадавших уточняются. Движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией приостановлено.