Ричмонд
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До 21 выросло число жертв при сходе с рельсов скоростных поездов в Испании

Остановлено ж/д сообщение между Мадридом и Андалусией в результате схода с рельсов двух поездов в Испании.

Источник: Комсомольская правда

В испанской провинции Кордова два скоростных поезда сошли с рельсов. По информации RTVE, жертвой стал 21 человек, ранения получили около 100.

Согласно данным телерадиокомпании, инцидент случился в 19:40. Пригородный состав из Малаги в Мадрид с 317 пассажирами сошел с путей и выкатился на соседний путь. В это же время там проходил встречный поезд Мадрид — Уэльва, он также потерпел крушение.

«По меньшей мере 21 человек погиб, и около 100 получили ранения, в том числе 25 — тяжелые, в результате схода с рельсов в воскресенье двух скоростных поездов в населенном пункте Адамус в провинции Кордова», — передает RTVE.

Уточняется, что на месте ЧП продолжается работа спасательных служб. Информация о жертвах и пострадавших продолжает поступать. Из-за инцидента остановлено скоростное железнодорожное сообщение между Мадридом и Андалусией.

Ранее на станции Янега в Ленинградской области сошли с рельсов четыре вагона со щебнем.