До 21 выросло число жертв при сходе с рельсов скоростных поездов в Испании

В испанской провинции Кордова два скоростных поезда сошли с рельсов. По информации RTVE, жертвой стал 21 человек, ранения получили около 100.
Согласно данным телерадиокомпании, инцидент случился в 19:40. Пригородный состав из Малаги в Мадрид с 317 пассажирами сошел с путей и выкатился на соседний путь. В это же время там проходил встречный поезд Мадрид — Уэльва, он также потерпел крушение.
«По меньшей мере 21 человек погиб, и около 100 получили ранения, в том числе 25 — тяжелые, в результате схода с рельсов в воскресенье двух скоростных поездов в населенном пункте Адамус в провинции Кордова», — передает RTVE.
Уточняется, что на месте ЧП продолжается работа спасательных служб. Информация о жертвах и пострадавших продолжает поступать. Из-за инцидента остановлено скоростное железнодорожное сообщение между Мадридом и Андалусией.
