До 21 выросло число жертв при сходе с рельсов скоростных поездов в Испании

Согласно данным телерадиокомпании, инцидент случился в 19:40. Пригородный состав из Малаги в Мадрид с 317 пассажирами сошел с путей и выкатился на соседний путь. В это же время там проходил встречный поезд Мадрид — Уэльва, он также потерпел крушение.