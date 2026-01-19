Ричмонд
В Австрии врач пошутил, что от ожирения поможет «только Освенцим»

Главный врач одной из региональных больниц в Австрии был немедленно уволен после недопустимой шутки, в которой он заявил, что пациенту с избыточным весом поможет «только Освенцим».

Инцидент произошёл в больнице в регионе Вальдфиртель (Нижняя Австрия) во время обсуждения состояния пациента на собрании медицинского персонала.

Как сообщает The Jerusalem Post, руководство агентства здравоохранения региона, узнав о происшествии, незамедлительно освободило врача от занимаемой должности, подчеркнув недопустимость подобных высказываний.

Ранее сообщалось, что в Испании число погибших при столкновении поездов выросло в два раза.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.