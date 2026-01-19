Умер режиссер мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс

Ричмонд
Один из режиссеров полнометражного мультфильма студии Disney «Король Лев» Роджер Аллерс скончался на 77-м году жизни. Об этом 18 января сообщил режиссер и продюсер Дэйв Боссерт. Его слова привело издание Variety. Конкретное место смерти и обстоятельства ухода Аллерса не раскрываются. О причинах кончины издание также не сообщает.

Боссерт опубликовал некролог в своих социальных сетях. Он подчеркнул значение Аллерса для Disney и мировой анимации. «Я глубоко опечален новостью о том, что наш друг Роджер Аллерс ушел в мир иной», — написал режиссер, чьи слова цитирует Variety. По его словам, Аллерс был необычайно одаренным художником и постановщиком, которого в кругу коллег называли «столпом возрождения студии Disney».

В материале Variety напоминается, что Аллерс выступил одним из ключевых авторов «Короля Льва». Он работал над сценарием и разделил обязанности режиссера с Робом Минкоффом. Мультфильм вышел в 1994 году и стал одной из самых кассовых и узнаваемых картин в истории студии. За время работы в Disney Аллерс участвовал в создании «Алладина» и «Похождений императора», а также ряда других анимационных проектов. В публикации отмечается, что он внес вклад в развитие так называемого «ренессанса Disney» 1980−1990-х годов, когда студия вернула себе лидерство на мировом рынке анимации.