Умер режиссер мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс

В материале Variety напоминается, что Аллерс выступил одним из ключевых авторов «Короля Льва». Он работал над сценарием и разделил обязанности режиссера с Робом Минкоффом. Мультфильм вышел в 1994 году и стал одной из самых кассовых и узнаваемых картин в истории студии. За время работы в Disney Аллерс участвовал в создании «Алладина» и «Похождений императора», а также ряда других анимационных проектов. В публикации отмечается, что он внес вклад в развитие так называемого «ренессанса Disney» 1980−1990-х годов, когда студия вернула себе лидерство на мировом рынке анимации.