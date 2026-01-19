Ричмонд
Shot: Взрывы прогремели над Саратовом

Мощные взрывы прозвучали над Саратовом. Силы противовоздушной обороны отражает атаку дронов ВСУ. Об этом в понедельник, 19 января, сообщил Telegram-канал Shot.

— Местные жители рассказали, что всего было слышно более десяти мощных взрывов. Первые прозвучали в районе 3:10 по местному времени. По предварительным данным, уничтожено уже несколько вражеских БПЛА. Также о громких звуках сирены и отдаленных хлопках сообщили жители Энгельса, — говорится в публикации.

Информации о последствиях налета и пострадавших пока не нет.

В селе Нечаевка Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона погибла женщина. Об этом 18 января сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Также он написал в Telegram-канале о раненом мужчине в селе Головчино Грайворонского округа.

Ранее двое детей и взрослый пострадали при падении обломков украинского БПЛА в Беслане. Обломки упали на крышу жилого пятиэтажного дома, жителей экстренно эвакуировали.

