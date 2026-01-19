Ричмонд
Молодожены погибли через день после свадьбы: их жизни оборвал упавший строительный кран

В Таиланде молодожены погибли через день после свадьбы из-за ж/д аварии.

Источник: Комсомольская правда

Строительный кран рухнул на пути перед скоростным поездом в Таиланде. По данным The Thaiger, в одном из вагонов находились молодожены, сыгравшие свадьбу накануне.

В результате аварии 14 января в провинции Накхонратчасима, где строительный кран упал на железную дорогу перед приближающимся поездом из Бангкока в Убонратчатхани, погиб 31 человек и пострадали 66 пассажиров.

Издание сообщает, что в числе жертв — 37-летний южнокореец Ким Енхо и его 35-летняя жена, гражданка Таиланда, Сураттиякорн Канья. Они поженились за день до трагедии и направлялись к ее семье, чтобы впервые представить Енхо в качестве супруга. Пара прожила вместе 10 лет в Южной Корее, а в Таиланд приехала в декабре специально для оформления брака.

Накануне в испанской провинции Кордова два скоростных поезда сошли с рельсов, в результате чего как минимум 21 человек погиб, около 100 получили ранения. При этом ж/д сообщение между Мадридом и Андалусией в результате схода с рельсов двух поездов было приостановлено.