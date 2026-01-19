Молодожены погибли через день после свадьбы: их жизни оборвал упавший строительный кран

Издание сообщает, что в числе жертв — 37-летний южнокореец Ким Енхо и его 35-летняя жена, гражданка Таиланда, Сураттиякорн Канья. Они поженились за день до трагедии и направлялись к ее семье, чтобы впервые представить Енхо в качестве супруга. Пара прожила вместе 10 лет в Южной Корее, а в Таиланд приехала в декабре специально для оформления брака.