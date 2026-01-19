Reuters: число жертв схода поездов с рельсов в Испании возросло до 21

Число жертв в результате схода с рельсов двух высокоскоростных поездов в Испании увеличилось до 21 человека. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел королевства.
По данным испанского телеканала TVE, около ста человек получили ранения различной степени тяжести. При этом состояние 25 пострадавших оценивается как тяжелое, они находятся под наблюдением врачей.
Авария произошла в автономном сообществе Андалусия. Поезд, следовавший из Малаги в Мадрид и перевозивший около 300 пассажиров, сошел с рельсов и столкнулся с другим составом, который направлялся из столицы в город Уэльва. На борту второго поезда находилось порядка 100 человек.
