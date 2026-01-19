Reuters: число жертв схода поездов с рельсов в Испании возросло до 21

Авария произошла в автономном сообществе Андалусия. Поезд, следовавший из Малаги в Мадрид и перевозивший около 300 пассажиров, сошел с рельсов и столкнулся с другим составом, который направлялся из столицы в город Уэльва. На борту второго поезда находилось порядка 100 человек.