Попытка спрятать труп стоила жителю Приморья 50 тысяч рублей

Арсеньевский городской суд признал местного жителя виновным в укрывательстве убийства, сообщила Объединённая пресс-служба судебной системы Приморья.
«Исходя из фактических обстоятельств совершенного преступления, личности виновного, его поведения после совершения преступления, обстоятельств смягчающих наказание и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, назначил наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей», — говорится в сообщении.
Напомним, летом 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, узнал от знакомого о совершённом им убийстве. Чтобы помочь ему избежать ответственности, он согласился спрятать тело. Фигуранты погрузили труп в автомобиль, после чего, чтобы инсценировать ДТП, перевернули машину с телом на территории Яковлевского муниципального округа.
Отметим, что убийца ранее был осуждён Яковлевским районным судом. Мужчина признал свою вину и получил 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.