Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Попытка спрятать труп стоила жителю Приморья 50 тысяч рублей

Мужчина помог знакомому инсценировать ДТП, чтобы скрыть убийство.

Источник: PrimaMedia.ru

Арсеньевский городской суд признал местного жителя виновным в укрывательстве убийства, сообщила Объединённая пресс-служба судебной системы Приморья.

«Исходя из фактических обстоятельств совершенного преступления, личности виновного, его поведения после совершения преступления, обстоятельств смягчающих наказание и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, назначил наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей», — говорится в сообщении.

Напомним, летом 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, узнал от знакомого о совершённом им убийстве. Чтобы помочь ему избежать ответственности, он согласился спрятать тело. Фигуранты погрузили труп в автомобиль, после чего, чтобы инсценировать ДТП, перевернули машину с телом на территории Яковлевского муниципального округа.

Отметим, что убийца ранее был осуждён Яковлевским районным судом. Мужчина признал свою вину и получил 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.