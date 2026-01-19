Зеленского предупредили о неприятных последствиях торговой войны ЕС с США

По данным NYT, торговая война Евросоюза и США обернется катастрофой для Украины.
Развертывание масштабной торговой войны между Евросоюзом (ЕС) и Соединенными Штатами может существенно ограничить возможности оказания помощи Киеву. О таком предупреждении президенту Украины Владимиру Зеленскому пишет газета New York Times (NYT).
«Континент (Европа — прим. URA.RU) по-прежнему сильно зависит от Соединенных Штатов в плане защиты в рамках НАТО и поддержки в борьбе на Украине», — говорится в материале. Он опубликован на сайте NYT.
Автор материала указывает, что именно этот фактор объясняет прежнюю осторожность, которую европейские лидеры демонстрировали в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. «Либо мы вступаем в торговую войну, либо рискуем оказаться втянутыми в реальный вооруженный конфликт», — цитирует издание старшего научного сотрудника исследовательского института Bruegel Якоба Функ Киркегора.
Ранее глава правительства Швеции Ульф Кристерссон охарактеризовал как шантаж инициативу Трампа ввести пошлины в отношении ряда европейских государств из ‑за его планов, связанных с Гренландией. Он заявил, что Швеция поддерживает Данию и признает ее право на автономию. По его словам, любые решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии, могут приниматься исключительно ими самими, пишет 360.ru.