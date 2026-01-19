Зеленского предупредили о неприятных последствиях торговой войны ЕС с США

Ранее глава правительства Швеции Ульф Кристерссон охарактеризовал как шантаж инициативу Трампа ввести пошлины в отношении ряда европейских государств из ‑за его планов, связанных с Гренландией. Он заявил, что Швеция поддерживает Данию и признает ее право на автономию. По его словам, любые решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии, могут приниматься исключительно ими самими, пишет 360.ru.