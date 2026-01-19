В Хабаровске главаря дела о НДС на 42 млн объявили в международный розыск

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела в отношении организатора преступной группы, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, — сообщает Хабаровский следком.
Второй отдел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО окончил расследование в отношении 55-летнего мужчины, которому вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ. По данным следствия, обвиняемый, являясь владельцем компании по оптовой торговле моторным топливом, действовал на территории Хабаровского и Приморского краёв.
В период с 2012 по 2015 год он похитил более 42 млн рублей федеральных бюджетных средств, оформив их как законное возмещение НДС. Для этого в налоговые органы предоставлялись документы с заведомо ложными сведениями о налоговых вычетах по сделкам с предприятием, которое фактически хозяйственную деятельность не вело и использовалось в фиктивных целях. В схеме участвовали сотрудники подконтрольной ему организации.
Поводом для возбуждения уголовного дела стали материалы оперативно-разыскной деятельности УМВД России по Хабаровскому краю. В ходе расследования обвиняемый был объявлен в международный розыск.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других участников преступной группы продолжается.