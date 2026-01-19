В Хабаровске главаря дела о НДС на 42 млн объявили в международный розыск

В период с 2012 по 2015 год он похитил более 42 млн рублей федеральных бюджетных средств, оформив их как законное возмещение НДС. Для этого в налоговые органы предоставлялись документы с заведомо ложными сведениями о налоговых вычетах по сделкам с предприятием, которое фактически хозяйственную деятельность не вело и использовалось в фиктивных целях. В схеме участвовали сотрудники подконтрольной ему организации.