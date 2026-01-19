Ричмонд
Названы лидеры и аутсайдеры по уровню преступности в России

Самый низкий уровень преступности в России зафиксирован в Чечне и Ингушетии.

Источник: Комсомольская правда

Чечня, Ингушетия и Дагестан возглавили рейтинг регионов с самым низким уровнем преступности в России. Результаты исследования публикует РИА Новости.

По данным агентства, в Чечне зафиксировано всего 16 преступлений на 10 тысяч населения. Для сравнения, средний уровень преступности по стране составляет 121 нарушение закона на 10 тысяч человек. В тройку лидеров также вошли Ингушетия (37 преступлений) и Дагестан (42).

Наиболее высокий уровень преступности зафиксирован в Карелии (183), Забайкальском крае (181) и Республике Алтай (177).

