Названы лидеры и аутсайдеры по уровню преступности в России

Чечня, Ингушетия и Дагестан возглавили рейтинг регионов с самым низким уровнем преступности в России. Результаты исследования публикует РИА Новости.
По данным агентства, в Чечне зафиксировано всего 16 преступлений на 10 тысяч населения. Для сравнения, средний уровень преступности по стране составляет 121 нарушение закона на 10 тысяч человек. В тройку лидеров также вошли Ингушетия (37 преступлений) и Дагестан (42).
Наиболее высокий уровень преступности зафиксирован в Карелии (183), Забайкальском крае (181) и Республике Алтай (177).
