11 человек пострадали на дорогах Иркутска и района за прошедшую неделю

Всего количество автомобильных аварий достигло 326.

За прощедшую неделю на дорогах Иркутска и района пострадали девять взрослых и двое детей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской Госавтоинспекции, с 12 по 18 января 2026 года произошло девять ДТП.

— Автоинспекторы зафиксировали четыре наезда на пешеходов, четыре столкновения транспортных средств и один наезд на животного, — пояснили в полиции.

Всего количество автомобильных аварий достигло 326, а число поврежденных транспортных средств составило 642.

Из-за длительных низких температур Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что вылеты нескольких рейсов задержаны в аэропорту областного центра из-за тумана.