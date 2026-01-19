11 человек пострадали на дорогах Иркутска и района за прошедшую неделю

За прощедшую неделю на дорогах Иркутска и района пострадали девять взрослых и двое детей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской Госавтоинспекции, с 12 по 18 января 2026 года произошло девять ДТП.
— Автоинспекторы зафиксировали четыре наезда на пешеходов, четыре столкновения транспортных средств и один наезд на животного, — пояснили в полиции.
Всего количество автомобильных аварий достигло 326, а число поврежденных транспортных средств составило 642.
Из-за длительных низких температур Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что вылеты нескольких рейсов задержаны в аэропорту областного центра из-за тумана.