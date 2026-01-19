В Германии пожаловались на разрыв связей с Россией

Он уточнил, что с теоретической точки зрения президент США Дональд Трамп имел возможность остановить поставки, и на фоне опустевших хранилищ в Европе это создает чрезвычайно серьезную проблему. По его оценке, проводимая Европой политика привела к разрыву отношений с Россией и оставила Евросоюз без союзников, которых теперь приходится искать заново. Кроме того, Бродкорб подчеркнул, что ЕС «не может позволить себе одновременно вступать в противостояние» с Китаем, Россией и Соединенными Штатами.