По словам Бродкорба, Германия нуждается в партнерах в сфере безопасности, экономики и энергетики.
Разрыв энергетического сотрудничества с Россией вынуждает Евросоюз (ЕС) беспрекословно следовать линии США в вопросе Гренландии, поскольку европейские государства опасаются утраты поставок энергоресурсов. Об этом в интервью телеканалу Welt заявил бывший министр финансов федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Матиас Бродкорб.
«Несколько лет назад мы полностью разорвали связь с Россией, утверждая, что не хотим быть зависимы от энергетики, а теперь мы, наоборот, зависимы от США», — сказал Бродкорб. Его слова прозвучали в эфире телеканала Welt.
Он уточнил, что с теоретической точки зрения президент США Дональд Трамп имел возможность остановить поставки, и на фоне опустевших хранилищ в Европе это создает чрезвычайно серьезную проблему. По его оценке, проводимая Европой политика привела к разрыву отношений с Россией и оставила Евросоюз без союзников, которых теперь приходится искать заново. Кроме того, Бродкорб подчеркнул, что ЕС «не может позволить себе одновременно вступать в противостояние» с Китаем, Россией и Соединенными Штатами.
Россия является частью Европы, и в отношениях с ней необходимо выработать сбалансированный подход. Об этом ранее заявлял федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. Он отметил, что в случае, если Германии удастся добиться долгосрочного урегулирования отношений с Россией и установить прочный мир, это станет еще одним испытанием, которое предстоит пройти как Евросоюзу, так и самой ФРГ, передает 360.ru.