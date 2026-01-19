В районе Мегета утром 19 января образовалась многокилометровая пробка

В районе Мегета Иркутской области утром 19 января 2026 года образовалась многокилометровая пробка. Как сообщили КП-Иркутск очевидцы, машины стоят в заторе с 8:30 по местному времени. По словам водителей, на участке произошла авария с участием нескольких автомобилей.
— Может домой развернуться? — жалуются автомобилисты.
— Почему стоим? — негодуют сибиряки.
Транспортные средства собрались в очереди на Московском тракте от остановочного пункта Стеклянка. По данным онлайн-карт ситуация оценивается максимальным бордовым цветом. В пресс-службе региональной Госавтоинспекции пока не прокомментировали дорожный инцидент. Информация будет известна позже.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что 11 человек пострадали на дорогах областного центра и района за прошедшую неделю.