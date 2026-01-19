В районе Мегета утром 19 января образовалась многокилометровая пробка

В районе Мегета Иркутской области утром 19 января 2026 года образовалась многокилометровая пробка. Как сообщили КП-Иркутск очевидцы, машины стоят в заторе с 8:30 по местному времени. По словам водителей, на участке произошла авария с участием нескольких автомобилей.