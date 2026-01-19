В аэропорту Пензы сняли ограничения на полеты

Ограничения в работе аэропорта Пензы ввели в 1.12 мск понедельника.
«Аэропорт Пензы. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Пензы, сообщила Росавиация.
