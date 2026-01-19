Гибель тракториста на Иртыше оценят следователи

Вечером воскресенья, 18 января 2026 года, в региональных следственных органах объявили о проведении проверки по факту гибели тракториста после падения транспортного средства, которым он управлял, в Иртыш. Напомним, трагедия развернулась на съезде с ледовой дороги «Тевриз — Бородинка» в границах Тевризского района.