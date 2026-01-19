Гибель тракториста на Иртыше оценят следователи

Вечером воскресенья, 18 января 2026 года, в региональных следственных органах объявили о проведении проверки по факту гибели тракториста после падения транспортного средства, которым он управлял, в Иртыш. Напомним, трагедия развернулась на съезде с ледовой дороги «Тевриз — Бородинка» в границах Тевризского района.
«Сегодня днем на реке Иртыш в районе ледовой переправы “Тевриз — Бородинка”, в 73 метрах от берега провалился под лед и затонул трактор, погиб 50-летний водитель», — приводится в официальной публикации.
Объявлено также, что спустя несколько часов после инцидента тело погибшего обнаружить не удалось.
Отметим, грузоподъемность «Бородинской» переправы, по данным ГУ МЧС по Омской области, по состоянию на 15 января 2026 года, являлась минимальной — 3 тонны.