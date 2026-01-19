Ущерб Минобороны по делу Шишанова составил 620 млн рублей

Бывший директор Научно-исследовательского института точных приборов, входящего в корпорацию «Роскосмос», Анатолий Шишанов, и его сообщник Олег Гомозов признаны виновными в причинении материального ущерба Минобороны, который составил почти 620 млн руб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.