Ущерб Минобороны по делу Шишанова составил 620 млн рублей

В 2024 году Бутырский суд Москвы приговорил Шишанова к пяти годам колонии, Гомозова — к четырем. Суд установил, что Шишанов при содействии Гомозова получил необоснованно завышенную оплату по государственному контракту секретного характера, что привело к ущербу для Минобороны.
В 2025 году Мосгорсуд смягчил наказание Анатолию Шишанову до 4,5 лет лишения свободы, оставив в силе остальные положения приговора, включая размер компенсации. Суд удовлетворил исковые требования Минобороны полностью: Анатолий Шишанов и Олег Гомозов обязаны солидарно выплатить 619,83 млн руб.