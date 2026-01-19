В Испании столкнулись два высокоскоростных поезда: 21 человек погиб и 100 пострадали

Число погибших при сходе двух скоростных поездов с рельсов в испанской провинции Кордова увеличилось до 21 человека. Информацию передает телерадиокомпания RTVE, ссылаясь на осведомленные источники.
«По меньшей мере 21 человек погиб, и около 100 получили ранения», — говорится в сообщении.
Уточняется, что 25 из 100 пострадавших имеют тяжелые ранения. Среди погибших значится машинист встречного поезда.
По уточнениям, авария произошла в 19:40 (21:40 по мск). Сначала с путей сошел поезд с 317 пассажирами по маршруту Малага — Мадрид, оказавшись на встречных путях. Туда же выехал встречный поезд из Мадрида в Уэльву, который также потерпел аварию. Это был состав компании Alvia, который двигался со скоростью 200 км/ч.
Уточняется, что работа экстренных служб на месте катастрофы продолжается. Информация о количестве жертв и пострадавших обновляется.
В результате инцидента приостановлено железнодорожное сообщение между Мадридом и Андалусией.
По словам министра транспорта Испании Оскара Пуэнте, жертв может оказаться больше. Он подчеркнул, что пути были недавно отремонтированы (в мае 2025 года) и находились в отличном состоянии, что делает аварию, по его мнению, «очень странной».
Впервые о двух поездах, сошедших с рельсов, писала газета elPeriodico 18 января. Тогда стало известно о двух погибших.
Спустя некоторое время, уже 19 января, поступила обновленная информация о жертвах аварии на железной дороге в провинции Кордова. Тогда сообщалось, что количество погибших достигло семи человек, при этом еще 25 человек получили травмы.
Немногим ранее стало известно, что на вокзале Новосибирск-Главный при проведении маневровых работ произошел сход с рельсов вагона пригородного поезда.
При этом недавний сход колесных пар локомотива грузового состава в Ростовской области привел к задержкам 25 пассажирских поездов. Из них — 20 дальнего следования и 5 пригородных.
Кроме этого, на станции Янега в Ленинградской области с путей сошли четыре вагона со щебнем, что привело к задержке двух пассажирских и 17 грузовых составов. При этом сами вагоны с грузом не перевернулись.