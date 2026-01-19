В Испании столкнулись два высокоскоростных поезда: 21 человек погиб и 100 пострадали

По уточнениям, авария произошла в 19:40 (21:40 по мск). Сначала с путей сошел поезд с 317 пассажирами по маршруту Малага — Мадрид, оказавшись на встречных путях. Туда же выехал встречный поезд из Мадрида в Уэльву, который также потерпел аварию. Это был состав компании Alvia, который двигался со скоростью 200 км/ч.