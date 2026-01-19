В Гватемале объявили чрезвычайное положение из-за всплеска преступности

Власти намерены задействовать национальную полицию и армию для борьбы с бандами и предотвращения насильственных действий. Глава государства подчеркнул, что уступки преступным структурам исключены, а всплеск насилия стал реакцией криминальных групп на операции по восстановлению контроля над пенитенциарной системой. В результате совместных действий силовых ведомств государству удалось вернуть управление рядом тюрем и освободить всех захваченных заложников.