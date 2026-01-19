В Гватемале объявили чрезвычайное положение из-за всплеска преступности

Президент Гватемалы Бернардо Аревало объявил о введении чрезвычайного положения на всей территории страны сроком на 30 дней на фоне резкого роста преступности, бунтов в тюрьмах и участившихся нападений на сотрудников сил безопасности.
Решение направлено на усиление защиты населения и мобилизацию государственных ресурсов для противодействия криминальным группировкам.
Власти намерены задействовать национальную полицию и армию для борьбы с бандами и предотвращения насильственных действий. Глава государства подчеркнул, что уступки преступным структурам исключены, а всплеск насилия стал реакцией криминальных групп на операции по восстановлению контроля над пенитенциарной системой. В результате совместных действий силовых ведомств государству удалось вернуть управление рядом тюрем и освободить всех захваченных заложников.
При этом президент заверил, что режим чрезвычайного положения не повлияет на повседневную жизнь граждан, работу учреждений и свободу передвижения, за исключением мер, связанных с обеспечением безопасности. Также в стране объявлен трехдневный национальный траур в память о сотрудниках полиции, погибших в результате нападений преступных групп.
