Министр транспорта Испании назвал крайне странным сход поездов с рельс

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте охарактеризовал происшествие с участием двух высокоскоростных поездов как необычное и вызывающее множество вопросов. По его словам, на данный момент причины катастрофы остаются неустановленными, что лишь усиливает обеспокоенность специалистов.
Он отметил, что инцидент произошёл на прямом участке железнодорожного пути, где подобные аварии крайне редки. Ситуация вызвала удивление у экспертов в сфере железнодорожного транспорта, находившихся на месте, а также у профильных специалистов, с которыми удалось оперативно проконсультироваться.
Пуэнте также обратил внимание на то, что участок, где произошла авария, был модернизирован в мае 2025 года. Кроме того, сошедший с рельсов состав относился к категории относительно новых поездов и находился в эксплуатации около четырёх лет.
Ранее сообщалось, что число жертв в результате схода с рельсов двух высокоскоростных поездов в Испании увеличилось до 21 человека. Около ста человек получили травмы различной степени тяжести.