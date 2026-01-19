Грузовик и внедорожник столкнулись на трассе в Приморье

В Приморском крае на федеральной трассе А-370 Хабаровск — Владивосток произошла авария со смертельным исходом. Происшествие случилось на 376 километре дороги. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
На место аварии выехали сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи. По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля «Урал» при перестроении не уступил дорогу Toyota Land Cruiser Prado, который ехал со стороны Владивостока в направлении Хабаровска.
Водитель внедорожника, 56-летний мужчина, получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, и умер на месте до приезда медиков. Пассажир Toyota Land Cruiser Prado, а также водитель грузовика получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
Сейчас сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства аварии. Проводятся проверки и исследования, после чего будет принято процессуальное решение.