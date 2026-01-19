Грузовик и внедорожник столкнулись на трассе в Приморье

Водитель внедорожника, 56-летний мужчина, получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, и умер на месте до приезда медиков. Пассажир Toyota Land Cruiser Prado, а также водитель грузовика получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.