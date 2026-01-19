Жительница Новосибирска лишилась глаза из‑за инфекции от ночных линз

Жительница Новосибирска лишилась глаза из‑за тяжёлой инфекции, развившейся после использования ночных контактных линз. Всё началось с небольшой травмы: при надевании линз женщина поцарапала роговицу. Уже на следующее утро она заметила сильное покраснение и воспаление глаза, пишет АСТ-54.
Первоначальное лечение и обращение к врачу не дали результата. В ходе обследования был диагностирован инфекционный кератит, вызванный амёбами — опасное заболевание, которое может привести к полной слепоте.
Состояние пациентки ухудшалось: развились абсцесс и язва роговицы. Несмотря на несколько операций, сохранить глаз не удалось, и медики приняли решение об его удалении. Сейчас женщине установлен глазной протез.
По словам пациентки, воспаление начало проявляться и на втором глазу. Кроме того, на фоне болезни и ослабленного иммунитета у неё выявлен диабет. Лечение продолжается.