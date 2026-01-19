Сотрудницу британской тюрьмы отправили за решетку за роман с заключенным

В Великобритании суд приговорил сотрудницу тюрьмы к реальному сроку после истории с заключенным, с которым она, по данным следствия, вступила в романтические отношения. Об этом сообщает издание Independent.
Осужденной стала 49-летняя Мелисса О’Брайен. Она работала в тюрьме Челмсфорд в графстве Эссекс и отвечала за профессиональную подготовку заключенных.
Под подозрение женщина попала в декабре 2023 года. Коллеги обратили внимание на ситуацию, которая выглядела нетипично: О’Брайен попросила привести к ней одного из заключенных, хотя занятий в этот день не было. После этого она уединилась с мужчиной в мастерской. Когда их застали вместе, сотрудница заметно нервничала.
Позже при проверке в камере заключенного нашли письмо с романтическим и интимным содержанием, которое, как установили следователи, написала О’Брайен. А дома у нее обнаружили фотографию того же мужчины.
Во время дисциплинарного разбирательства женщина признала, что действительно писала заключенному и закрывалась с ним в мастерской. При этом она отрицала, что между ними были сексуальные отношения.
Суд признал сотрудницу виновной и назначил ей восемь месяцев лишения свободы.
Читайте также: Немецкий политик неожиданно объяснил уступчивость ЕС по Гренландии.