Сотрудницу британской тюрьмы отправили за решетку за роман с заключенным

Под подозрение женщина попала в декабре 2023 года. Коллеги обратили внимание на ситуацию, которая выглядела нетипично: О’Брайен попросила привести к ней одного из заключенных, хотя занятий в этот день не было. После этого она уединилась с мужчиной в мастерской. Когда их застали вместе, сотрудница заметно нервничала.