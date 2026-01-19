Коррупционное дело БФУ разрослось до 20 человек изнутри университета

Федоров был назначен ректором БФУ распоряжением председателя правительства РФ от 16 июля 2020 года сроком на 5 лет. В тот же год он вошел в Совет при президенте РФ по науке и образованию. В материалах также отмечается, что у него более 130 научных трудов. Сам Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта входит в число 10 федеральных университетов России.