Коррупционное дело БФУ разрослось до 20 человек изнутри университета

В уголовном деле о присвоении и растрате средств в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта фигурируют уже 20 сотрудников вуза. Об этом сообщил руководитель следственного управления СК РФ по Калининградской области Дмитрий Канонеров.
По версии следствия, в схему были вовлечены работники, находившиеся в служебной зависимости от руководства. Речь идет о периоде с декабря 2019 года по июль 2024-го. Тогда, как утверждают в СК, в университете действовал механизм так называемых стимулирующих выплат, который в итоге превратился в канал вывода денег.
Фигурантами дела стали ректор БФУ Александр Федоров и его заместитель Елена Мялкина. Их задержали 8 июля 2024 года, а 10 июля суд в Калининграде отправил обоих под арест. Позднее, в сентябре 2024 года, Мялкину перевели под домашний арест, Федоров остается под стражей.
Следствие считает, что премии оформлялись сотрудникам, после чего часть средств возвращалась руководству. Деньги, по этой версии, передавались через Мялкину и попадали к Федорову, который присваивал их и расходовал на личные нужды.
О завершении расследования Следственный комитет сообщил 2 июля 2025 года. Обоим фигурантам вменяют ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение в особо крупном размере. В качестве доказательств использовались показания свидетелей, очные ставки, результаты бухгалтерских экспертиз и материалы оперативно-разыскных мероприятий. Размер ущерба следствие оценивает в 35,1 млн рублей.
Федоров был назначен ректором БФУ распоряжением председателя правительства РФ от 16 июля 2020 года сроком на 5 лет. В тот же год он вошел в Совет при президенте РФ по науке и образованию. В материалах также отмечается, что у него более 130 научных трудов. Сам Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта входит в число 10 федеральных университетов России.
Читайте также: Немецкий политик неожиданно объяснил уступчивость ЕС по Гренландии.