Во Владивостоке эвакуировали Училище олимпийского резерва из‑за СМС о бомбе

Сегодня утром Училище олимпийского резерва, расположенное на «Проспекте 100‑летия Владивостока», эвакуировали после полученного по SMS сообщения о минировании. После чего учащихся отправили по домам.
По информации новостного портала VL.ru, администрация училища уточнила, что сообщение о минировании поступило в 08:43, после чего детей оперативно вывели из корпусов. К 10:00 на месте уже работали полицейские и кинологические расчёты, которые проверяли помещения и прилегающую территорию.
Одна из учащихся рассказала, что во время занятия к ним в кабинет информатики зашёл учитель географии и объявил об эвакуации, после чего класс вывели на улицу примерно на 12−20 минут. Позже, по её словам, преподаватели разрешили быстро вернуться в здание тем, у кого внутри оставались вещи, чтобы забрать их.
Девушка также отметила, что учащихся не стали надолго оставлять на морозе и отпустили по домам после первичных мероприятий.
По итогам осмотра здание признали безопасным, каких‑либо опасных предметов не нашли.