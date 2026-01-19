За неделю два ребенка пострадали в ДТП в Иркутске

Ранее агентство сообщало, что сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии с участием шести автомобилей в Ленинском округе Иркутска. По предварительным данным, водитель автомобиля Subaru Forester двигался со стороны микрорайона Иркутск-2 в сторону улицы Розы Люксембург. В районе строения 35 «А» на улице Трактовой 37-летний мужчина не справился с управлением и столкнулся с двигавшейся в попутном направлении Toyota RAV 4.