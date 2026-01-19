За неделю два ребенка пострадали в ДТП в Иркутске

IrkutskMedia, 19 января. В Иркутске прокуратура поставила на контроль проверки по фактам ДТП с участием детей. Предварительно, первая авария произошла днем 13 января. На одной из улиц города столкнулись Lada Largus и Honda Fit. В результате травмы получил 15-летний пассажир отечественной легковушки.
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, 14 января в столице Приангарья водитель Honda Fit сбил 11-летнюю девочку, оказавшуюся на проезжей части.
Пострадавшим детям оказана медицинская помощь. Причины ДТП выясняются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее агентство сообщало, что сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии с участием шести автомобилей в Ленинском округе Иркутска. По предварительным данным, водитель автомобиля Subaru Forester двигался со стороны микрорайона Иркутск-2 в сторону улицы Розы Люксембург. В районе строения 35 «А» на улице Трактовой 37-летний мужчина не справился с управлением и столкнулся с двигавшейся в попутном направлении Toyota RAV 4.