Зависимость Европы от США: как торговая война между Евросоюзом и Штатами скажется на поддержке Украины

В странах ЕС уже обсуждаются возможные ответные шаги, включая пересмотр торгового соглашения с США, достигнутого в 2025 году. В то же время европейские государства демонстрируют стремление не допустить дальнейшей эскалации, поскольку конфронтация с Вашингтоном для них экономически невыгодна, а одной из ключевых целей остается получение гарантий безопасности для Украины на предстоящем форуме в Давосе. Подробнее о том, чем может обернуться зависимость ЕС от Штатов и как это повлияет на поддержку Киева — в материале URA.RU.