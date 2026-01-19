Зависимость Европы от США: как торговая война между Евросоюзом и Штатами скажется на поддержке Украины

Торговая война между Европой и США неизбежно затронет поддержку Украины, пишут зарубежные СМИ.
Противоречия между Евросоюзом (ЕС) и США вокруг Гренландии с каждым днем нарастают. Глава Белого дома Дональд Трамп уже заявил о намерении ввести пошлины в отношении восьми европейских государств, объявивших о планах направить своих военнослужащих на остров. По оценкам зарубежных СМИ, такое ужесточение тарифной политики способно спровоцировать новую торговую войну между Вашингтоном и Брюсселем.
В странах ЕС уже обсуждаются возможные ответные шаги, включая пересмотр торгового соглашения с США, достигнутого в 2025 году. В то же время европейские государства демонстрируют стремление не допустить дальнейшей эскалации, поскольку конфронтация с Вашингтоном для них экономически невыгодна, а одной из ключевых целей остается получение гарантий безопасности для Украины на предстоящем форуме в Давосе. Подробнее о том, чем может обернуться зависимость ЕС от Штатов и как это повлияет на поддержку Киева — в материале URA.RU.
Как Трамп давит на Европу.
Трамп пригрозил введением пошлин тем странам Европы, которые помешают планам США по Гренландии.
Страны Евросоюза выразили обеспокоенность в связи с угрозами президента США Дональда Трампа ввести дополнительные тарифы в отношении ряда европейских государств. Американский лидер заявил о намерении обложить пошлинами восемь крупнейших экономик Европы: Великобританию, Германию, Данию, Нидерланды, Норвегию, Финляндию, Францию и Швецию.
Согласно объявленным планам, с 1 февраля размер тарифа должен составить 10%, а с 1 июня — увеличиться до 25%. Решение Вашингтона последовало после того, как указанные страны сообщили о намерении направить своих военнослужащих в Гренландию на фоне заявленных Соединенными Штатами территориальных претензий на остров. Впоследствии о готовности отправить двух офицеров заявила также Словения, однако в своем заявлении Трамп ее не упомянул.
Европейским странам было выдвинуто условие, по которому сохранение пошлин предусматривается до момента заключения соглашения «об абсолютной и окончательной покупке» Гренландии. Заявление Трампа, по всей видимости, стало неожиданностью для европейских лидеров, ранее выразивших символическую поддержку Дании. В частности, 18 января утром 15 военнослужащих и офицеров бундесвера, дислоцированных в Гренландии, неожиданно получили приказ в экстренном порядке покинуть остров. Позднее военные пояснили, что это решение было принято в связи с тем, что они «в целом выполнили поставленную задачу».
Новая торговая война способна нанести серьезный ущерб европейской экономике. Стремясь предотвратить такой сценарий, ЕС еще в прошлом году пошел на спорные уступки. США установили единый предельный размер импортных пошлин на уровне 15% для большинства товаров из стран ЕС. В ответ Брюссель не только согласился на предоставление преференциального таможенного режима для американской продукции, но и обязался в ближайшие годы закупить у США энергоресурсы на сумму 750 млрд долларов. Эти деньги прежде всего пойдут на сжиженный природный газ, а также вложить 600 млрд долларов в американскую экономику.
Европа готовится дать отпор США.
В ответ на действия Трампа Евросоюз пригрозил введением для США ответных пошлин в размере 93 млрд евро.
Страны ЕС рассматривают возможность введения ответных таможенных пошлин в отношении США на сумму 93 млрд евро либо ограничения доступа американских компаний на рынок объединения. Эти меры обсуждаются в качестве реакции на угрозы Трампа в адрес членов НАТО, выступающих против его кампании по установлению контроля над Гренландией. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников, участвующих в подготовке возможных шагов.
«Сила на стороне США, поэтому вероятность того, что ЕС получит новые пошлины (и будет вынужден с ними смириться), а свои отменить — довольно велика. При этом процессы дезинтеграции в ЕС тоже усилятся, и потенциальный развал Евросоюза (правда, растянутый во времени) также может стать закономерным итогом нового торгового противостояния с Соединенными Штатами», — сообщил доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян в интервью «Известиям».
Кроме того, Европейский парламент (ЕП) приостанавливает процесс ратификации торгового соглашения между Евросоюзом и Соединенными Штатами. Об этом заявил глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер.
«Первое решение, которое мы уже приняли минувшей ночью, заключается в том, что ратификация этого соглашения между Европой и Соединенными Штатами от лета прошлого года приостанавливается. Это означает, что Дональд Трамп не получит беспошлинный доступ своей американской продукции на внутренний рынок ЕС», — сказал Вебер в интервью телеканалу ZDF.
Вместе с тем европейские политики проявляют осторожность, заявляя, что торговая война неизбежно приведет к подрыву трансатлантических отношений.
Вместе с тем канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что «таможенные угрозы подрывают трансатлантическое сотрудничество и создают риск дальнейшей эскалации». Премьер-министр Великобритании Кир Стармер охарактеризовал шаги США как «неправильные». Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил, что европейские государства «выступят с единым и скоординированным ответом». Уже вечером 18 января послы стран — членов ЕС провели внеочередное заседание, посвященное ситуации вокруг Гренландии. По его итогам они решили воздержаться от немедленных шагов, отложив обсуждение возможных ответных мер до 1 февраля.
Как торговая война скажется на поддержке Украины.
По данным западных СМИ, если ЕС не согласится с требованиями США по Гренландии, то это повлияет на дальнейшую поддержку Украины.
Если Евросоюз фактически одобрит принудительную продажу Гренландии Соединенным Штатам, это станет крайне тревожным и губительным сигналом для Киева. Это отмечает британское издание Guardian.
«Хотя Гренландия вышла из Европейского сообщества, предшественника ЕС, в 1985 году, согласие на принудительную продажу территории государства-члена Евросоюза послало бы катастрофический сигнал о роли ЕС как геополитического игрока и его приверженности Украине», — сказано в материале. Он опубликован на сайте Guardian.
Полноценная торговая война между ЕС и США может значительно осложнить оказание помощи Украине, пишет газета The New York Times (NYT). Издание отмечает, что, несмотря на отсутствие ясности относительно возможных ответных шагов Брюсселя, значительная часть экспертов считает необходимым, чтобы Евросоюз продемонстрировал жесткую позицию в отношении Вашингтона, в том числе через введение мер, затрагивающих двустороннюю торговлю.
«Континент по-прежнему сильно зависит от США в плане защиты в рамках НАТО и поддержки в борьбе на Украине. Это главная причина, по которой европейские лидеры до сих пор проявляли такую сдержанность в своих отношениях с Трампом», — пишет NYT.
«Огромная проблема» для Европы после разрыва отношений с РФ.
По словам Бродкорба, Германия нуждается в партнерах в сфере безопасности, экономики и энергетики.
Отказ от сотрудничества с Россией в энергосфере делает Европу крайне уязвимой перед давлением США и побуждает ее безоговорочно принимать любые американские требования в отношении Гренландии из опасений утраты поставок энергоресурсов. Об этом в интервью телеканалу Welt заявил бывший министр финансов федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Матиас Бродкорб.
«Несколько лет назад мы полностью разорвали связь с Россией, утверждая, что не хотим быть зависимы от энергетики, а теперь мы, наоборот, зависимы от США. Теоретически Трамп мог бы прекратить поставки, а так как наши хранилища пусты, то это огромная проблема», — сказал Бродкорб в интервью телеканалу Welt.
По его оценке, проводимая Европой политика привела к разрыву отношений с Россией и оставила Евросоюз без союзников, которых теперь приходится искать заново. Кроме того, Бродкорб подчеркнул, что ЕС «не может позволить себе одновременно вступать в противостояние» с Китаем, Россией и США.