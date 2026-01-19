Электричество на Украине будут отключать на 16 часов в сутки

Минэнерго Украины предупреждало, что топлива в стране хватит на 20 дней.
Украина переходит на новый режим веерных отключений электроэнергии, при котором отсутствие электроснабжения может превышать 16 часов в сутки. В Киеве, по данным на текущий момент, электричество уже отключают на 10 часов. Об этом заявил генеральный директор энергосбытовой компании YASNO (входит в украинский энергетический холдинг «ДТЭК») Сергей Коваленко.
«Сейчас в Киеве действуют экстренные отключения. Ориентировочно три часа с электричеством и 10 часов без него», — написал Коваленко на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
По его словам, ситуация в энергосистеме страны существенно ухудшилась. «Максимальные промежутки — семь часов без света и 3,5 часа со светом — больше не соответствуют действительности. Ранее опубликованный график вероятных отключений утратил актуальность. Перерывы в электроснабжении могут продолжаться свыше 16 часов. Это нынешние реалии», — подчеркнул глава YASNO.
На энергосистеме Украины введен режим чрезвычайной ситуации. Во всех регионах ежедневно фиксируются продолжительные отключения электроэнергии. В результате часть супермаркетов, кафе и ресторанов временно приостанавливает работу, а школы либо продлевают каникулы, либо переходят на формат дистанционного обучения.
Несколько дней назад министр энергетики Украины Денис Шмыгаль предупредил, что в стране не осталось ни одной неповреженной электростанции. А запасов топлива хватит примерно на 20 дней. А Владимир Зеленский предупреждал о скором введении режима ЧС на Украине.