Электричество на Украине будут отключать на 16 часов в сутки

Украина переходит на новый режим веерных отключений электроэнергии, при котором отсутствие электроснабжения может превышать 16 часов в сутки. В Киеве, по данным на текущий момент, электричество уже отключают на 10 часов. Об этом заявил генеральный директор энергосбытовой компании YASNO (входит в украинский энергетический холдинг «ДТЭК») Сергей Коваленко.