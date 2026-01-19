Волонтеры возобновят поиски семьи Усольцевых в тайге

Речь идет о Сергее и Ирине Усольцевых и их пятилетней дочери Арине, которые исчезли в конце сентября 2025 года во время поездки к горе Буратинка в Кутурчинском Белогорье Партизанского района. Следов семьи, по данным волонтеров и силовых структур, обнаружить не удалось. Активная фаза поисков продолжалась до 12 октября: в операции приняли участие более тысячи добровольцев.