Утонувшим в Иртыше омичом оказался местный лесозаготовитель

«СуперОмску» стали известные некоторые детали о погибшем на Иртыше трактористе.

Источник: Следственный комитет РФ

Напомним, беда случилась днем в воскресенье, 18 января 2026 года, в районе ледовой переправы Тевриз — Бородинка в Тевризском районе Омской области: трактор «Молот ZL-30» провалился под лед вместе с 50-летним водителем.

По информации «СуперОмска», погибшим был местный предприниматель Александр В. из села Бородинка, который зарегистрировал такую деятельность, как лесозаготовки, распил древесины, оптовая торговля лесоматериалами. Также у него было несколько магазинов.

Напомним, по данным СУ СКР по Омской области, трактор затонул в 73 метрах от берега. Ранее заявлялось, что водитель выехал на лед вне ледовой переправы. Тело мужчины все еще ищут. По факту инцидента проводится проверка, следователи выясняют все обстоятельства и причины случившегося.