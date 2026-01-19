Китайцы продолжают вымирать четвертый год подряд

В докладе также указано, что сокращение населения в Китае фиксируется третий год подряд. В 2022 году численность граждан уменьшилась на 850 тыс. человек — впервые за последние шесть десятилетий. В 2023 году спад составил 2,08 млн человек, в 2024-м — еще 1,39 млн. Ранее доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа посоветовал китайским мужчинам искать жен в России.