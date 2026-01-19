Китайцы продолжают вымирать четвертый год подряд

Население Китая продолжает сокращаться четвертый год подряд.
Численность населения Китая по итогам 2025 года сократилась на 3,39 млн человек.. Такие данные приводит Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Только за год умерли 11,31 млн человек, а родилось чуть более семи миллионов. Причем подобная тенденция продолжается уже четвертый год подряд.
«В Китае появились на свет 7,92 млн новорожденных, умерли 11,31 млн человек. Коэффициенты рождаемости и смертности составили 5,63 и 8,04 промилле соответственно», — передают в китайском статистическом ведомстве. По итогу разница между рождаемостью и смертью составила 3,39 млн человек. В настоящий момент численность населения КНР составляет 1,40489 млрд граждан.
Согласно материалам ГСУ, мужское население за год уменьшилось на 0,3%, до 716,85 млн человек, женское — на 0,1%, до 688,04 млн. Власти страны в последние годы расширяют меры по поддержке рождаемости и адаптации экономики к старению населения.
В докладе также указано, что сокращение населения в Китае фиксируется третий год подряд. В 2022 году численность граждан уменьшилась на 850 тыс. человек — впервые за последние шесть десятилетий. В 2023 году спад составил 2,08 млн человек, в 2024-м — еще 1,39 млн. Ранее доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа посоветовал китайским мужчинам искать жен в России.