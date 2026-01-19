Ричмонд
Суд приостановил работу новокузнецкого роддома № 1 на 90 дней

Новокузнецкий роддом № 1 закрыт на 90 суток после гибели девяти детей.

Источник: Комсомольская правда

Работа роддома № 1 в Новокузнецке приостановлена по решению суда на 90 суток. Об этом сообщили в суде.

Напомним, что по факту смерти девяти новорожденных в роддоме № 1 Новокузнецка было возбуждено уголовное дело. Гибель младенцев была зафиксирована в период новогодних праздников.

Следствие проводит экспертизу документов и опрос врачей. При этом главный врач Виталий Херасков временно отстранен от работы.

Ранее уточнялось, что за несколько месяцев до гибели девяти младенцев роддом Новокузнецка получил новое оборудование.