Работа роддома № 1 в Новокузнецке приостановлена на 90 суток

Работа роддома № 1 в Новокузнецке приостановлена на три месяца (90 суток) после гибели девяти младенцев за новогодние праздники. Об этом 19 января сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Источник: РИА "Новости"

«Суд назначил административное наказание в виде приостановления деятельности акушерского стационара № 1 Государственного автономного учреждения здравоохранения “Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г. П. Курбатова” по приему пациентов сроком до 90 суток», — написала пресс-служба в своем Telegram-канале.