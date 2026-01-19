Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Черемхове пожарные спасли девять человек из горящей многоэтажки

К месту были направлены 10 огнеборцев, три единицы техники ведомства.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 19 января. Пожар произошел накануне вечером, 18 января, в квартире на четвертом этаже многоквартирного жилого дома на улице Шевченко в Черемхове. К месту были направлены 10 пожарных, три единицы техники ведомства.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, на момент прибытия первого подразделения из окна квартиры шел густой дым, наблюдалось сильное задымление в подъезде.

Самостоятельно из него эвакуировались пять человек. Личным составом 12 пожарно-спасательной части при помощи спасустройств по лестничным маршам спасены девять человек, из них один ребенок.

Открытое горение было ликвидировано на 5 кв. метрах. Дознаватели МЧС России установили, что причиной стала неосторожность при курении. 74-летняя женщина уснула с непотушенной сигаретой. Окурок упал на матрас и начал тлеть, что привело к возгоранию. К счастью, никто не пострадал.

Ранее агентство сообщало, что в диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в частном брусовом доме в посёлке Чеботариха Куйтунского района. На момент возгорания в здании без присмотра находились четверо детей в возрасте от одного до 15 лет.