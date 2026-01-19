В Черемхове пожарные спасли девять человек из горящей многоэтажки

Ранее агентство сообщало, что в диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в частном брусовом доме в посёлке Чеботариха Куйтунского района. На момент возгорания в здании без присмотра находились четверо детей в возрасте от одного до 15 лет.