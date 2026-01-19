В Черемхове пожарные спасли девять человек из горящей многоэтажки

IrkutskMedia, 19 января. Пожар произошел накануне вечером, 18 января, в квартире на четвертом этаже многоквартирного жилого дома на улице Шевченко в Черемхове. К месту были направлены 10 пожарных, три единицы техники ведомства.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, на момент прибытия первого подразделения из окна квартиры шел густой дым, наблюдалось сильное задымление в подъезде.
Самостоятельно из него эвакуировались пять человек. Личным составом 12 пожарно-спасательной части при помощи спасустройств по лестничным маршам спасены девять человек, из них один ребенок.
Открытое горение было ликвидировано на 5 кв. метрах. Дознаватели МЧС России установили, что причиной стала неосторожность при курении. 74-летняя женщина уснула с непотушенной сигаретой. Окурок упал на матрас и начал тлеть, что привело к возгоранию. К счастью, никто не пострадал.
