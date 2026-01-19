Кран рухнул на пути и раздавил поезд с молодоженами в азиатской стране

ЧП произошло 14 января в провинции Накхонратчасима. Кран, который использовали при строительстве эстакады, сорвался и рухнул на рельсы в момент, когда по маршруту Бангкок — Убонратчатхани шел поезд с пассажирами. Состав не успел остановиться и врезался в препятствие.