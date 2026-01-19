Кран рухнул на пути и раздавил поезд с молодоженами в азиатской стране

В Таиланде строительный кран упал на железнодорожные пути прямо перед скоростным поездом. Среди погибших оказалась семейная пара, которая сыграла свадьбу всего за день до трагедии, сообщает The Thaiger.
ЧП произошло 14 января в провинции Накхонратчасима. Кран, который использовали при строительстве эстакады, сорвался и рухнул на рельсы в момент, когда по маршруту Бангкок — Убонратчатхани шел поезд с пассажирами. Состав не успел остановиться и врезался в препятствие.
По данным издания, травмы получили 66 человек. Еще 32 пассажира спасти не удалось.
В числе погибших — 37-летний гражданин Южной Кореи Ким Ёнхо и его 35-летняя жена Сураттиякорн Канья. Накануне они официально зарегистрировали брак и ехали в родную провинцию женщины, чтобы навестить ее родственников уже в статусе супругов.
Сообщается, что пара была вместе около 10 лет и жила в Южной Корее. В декабре они вернулись в Таиланд, чтобы оформить отношения и встретиться с семьей невесты.
Родственники погибших потребовали от властей ответственности за произошедшее и выплаты компенсаций пострадавшим.
